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Движение в Бутиковском переулке будет перекрыто из-за киносъемок

София Долганова

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Движение в Бутиковском переулке будет перекрыто из-за киносъемок
Фото: mos.ru / Максим Денисов
Россия, Москва, Бутиковский переулокКарта всех событий

Из-за киносъемок 18 июля будет перекрыто движение в Бутиковском переулке. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

— В связи с проведением киносъемок 18 июля с 06:00 до 22:00 будут кратковременные перекрытия в Бутиковском переулке, — говорится в сообщении.

Жителей Москвы призывают с терпением отнестись к изменениям, а также заблаговременно выбирать пути объезда.

В предыдущий раз из-за киносъемок движение перекрывали в центре столицы 23 мая.

Движение транспорта также будет ограничено в районах Хамовники, Раменки, Проспект Вернадского и Тропарево-Никулино с 16 июля по 9 августа. Ограничения связаны с закрытием участка Сокольнической линии метро.

Кроме того, движение по Госпитальной набережной 20 мая временно ограничили в связи с дорожными работами. Ограничения будут действовать до 22 апреля следующего года.

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