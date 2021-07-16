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Пилот Ан-28 назвал причину жесткой посадки в Томской области

Татьяна Плотникова

Происшествия
Пилот Ан-28 назвал причину жесткой посадки в Томской области
Фото: sila-avia.ru

Жесткая посадка самолета Ан-28 авиакомпании «Сила», следовавшего из Кедрового в Томск, стала следствием отказа двух двигателей. Об этом в пятницу, 16 июля, рассказал один из пилотов воздушного судна Фарух Хасанов.

Хасанов подчеркнул, что с подробностями инцидента предстоит разбираться специальной комиссии. Непосредственно при отказе двигателей экипажу «некогда было соображать, нужно было работу делать свою», рассказал пилот.

После доставки членов экипажа и пассажиров в Томск Хасанов рассказал, что со всеми находившимися на борту все хорошо, «все живы, здоровы — это главное», сообщает РИА Новости.

Самолет пропал с радаров в Томской области днем 16 июля, у воздушного судна сработал аварийный радиомаяк. Позднее Ан-28 обнаружили, находившиеся в нем люди выжили.

Следственный комитет России возбудил по факту инцидента уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

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