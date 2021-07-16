СК возбудил дело по факту инцидента с самолетом Ан-28 в Томской области

Фото: СК РФ

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту исчезновения с радаров самолета Ан-28 в Томской области. Об этом сообщили в Западно-Сибирском СУ СК России на транспорте в пятницу, 16 июля.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — сообщается на сайте ведомства.

Следственная группа готовится к выезду на место инцидента.

Ан-28 уже обнаружили. По предварительным данным, причиной инцидента стал отказ двигателя. Экипажу удалось спасти жизни всех людей на борту самолета. Пилоты посадили самолет на открытую площадку в тайге, что спасло 19 человек.

Самолет пропал с радаров в Томской области днем 16 июля, у воздушного судна сработал аварийный радиомаяк. Согласно имеющейся информации, связь с экипажем в последний раз была в 12:00. По предварительным данным, самолет мог совершить аварийную посадку в Бакчарском районе. Воздушное судно направлялось из Кедрового в Томск.

Аналогичный случай с трагичным концом произошел с самолетом Ан-26, который направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Судно вылетело 6 июля в 12:57 (03:57 мск) из аэропорта Елизово и должно было приземлиться в Палане в 15:05 (06:05 мск). Рядом с Паланой самолет оказался в сложных метеоусловиях: в тот момент там были сильный туман и облачность. Прямо перед заходом на посадку экипаж Ан-26 не вышел на связь. На поиски пропавшего рейса отправили вертолеты и спецсамолет.

Одной из версий крушения Ан-26 может быть ошибка пилота: он попытался посадить его с помощью личного, а не установленного производителем судна навигатора. В среду, 7 июля, тела погибших начали извлекать из воды. Позже МЧС опубликовало кадры с места крушения самолета. На месте поисково-спасательных работ спасатели обнаружили тела 19 погибших.