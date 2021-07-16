Обнаружен пропавший в Томской области самолет Ан-28

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Пропавший в Томской области самолет Ан-28 обнаружен, на его борту находились 19 человек, среди которых двое детей. Об этом в пятницу, 16 июля, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Самолет Ан-28 пропал с радаров в Томской области днем 16 июля, у воздушного судна сработал аварийный радиомаяк. Согласно имеющейся информации, связь с экипажем в последний раз была в 12:00. По предварительным данным, самолет мог совершить аварийную посадку в Бакчарском районе.

— Самолет обнаружен, — отметил собеседник агентства.

По предварительным данным, причиной инцидента стал отказ двигателя.

Экипажу удалось спасти жизни всех людей на борту самолета. Пилоты посадили самолет на открытую площадку в тайге, что спасло 19 человек.

Воздушное судно направлялось из Кедрового в Томск, сообщил «Вечерней Москве» заместитель директора и технический директор ООО «Аэропорт-Томск» Иван Михеев.

Аналогичный случай с трагичным концом произошел с самолетом Ан-26, который направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Судно вылетело 6 июля в 12:57 (03:57 мск) из аэропорта Елизово и должно было приземлиться в Палане в 15:05 (06:05 мск). Рядом с Паланой самолет оказался в сложных метеоусловиях: в тот момент там были сильный туман и облачность. Прямо перед заходом на посадку экипаж Ан-26 не вышел на связь. На поиски пропавшего рейса отправили вертолеты и спецсамолет.

Одной из версий крушения Ан-26 может быть ошибка пилота: он попытался посадить его с помощью личного, а не установленного производителем судна навигатора. В среду, 7 июля, тела погибших начали извлекать из воды. Позже МЧС опубликовало кадры с места крушения самолета. На месте поисково-спасательных работ спасатели обнаружили тела 19 погибших.