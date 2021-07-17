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Кубинская вакцина показала стопроцентную эффективность против тяжелых форм COVID-19

Илья Ашуров

В мире
Кубинская вакцина показала стопроцентную эффективность против тяжелых форм COVID-19
Фото: Пресс-служба Минздрава России / Дмитрий Куракин

В ходе третьей фазы клинических испытаний кубинская вакцина от COVID-19 Abdala показала стопроцентную эффективность против тяжелых форм заболевания и летального исхода. Об этом в субботу, 17 июля, сообщила директор разработавшего препарат Центра генной инженерии и биотехнологии Марта Айала.

— Уже получены данные об эффективности по итогам третьей фазы клинических испытаний (вакцины от COVID-19 — прим. «ВМ») Abdala, результаты отличные, — цитирует Айалу агентство Prensa Latina.

Также директор добавила, что исследователи планируют увеличить экспериментальную группу по проверке эффективности кубинской вакцины до 300 тысяч человек.

Кубинские ученые объявили о завершении клинических испытаний вакцины Abdala во второй половине июня. Тогда отмечалось, что эффективность препарата против легких форм заболевания составляет 92,28 процента. После этого Центр государственного контроля за лекарствами, оборудованием и медицинскими приборами (CECMED) Кубы одобрил применение вакцины в экстренных случаях, передает ТАСС.

Другая латиноамериканская страна, Мексика, в начале июля запустила производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Производство российского препарата организовано РФПИ совместно с местным партнером — мексиканской компанией BIRMEX.

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