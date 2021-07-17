Московские врачи вылечили от коронавируса 7643 пациента за сутки

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Московские врачи вылечили 7643 пациента с коронавирусной инфекцией за последние 24 часа. Об этом в субботу, 17 июля, сообщается в Telegram-канале Оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии в Москве выздоровели 1 274 036 человек.

За последние сутки специалисты выявили 4561 нового заболевшего. Госпитализированы были 1514 человек, 102 пациента скончались. Еще 588 человек находятся на ИВЛ.

Фото: Оперштаб

В пятницу, 16 июля, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе снизилось число госпитализаций с коронавирусом. В связи с этим из эксплуатации выводится порядка 6 тысяч ковидных коек.

Вакцинация от COVID-19 проходит во всех регионах страны. Минздрав России в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса. Этот препарат НИЦЭМ имени Гамалеи получил название «Спутник V». Также в России появились вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В начале мая 2021 года появилась информация о регистрации четвертой российской вакцины — «Спутник Лайт».