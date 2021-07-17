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Московские врачи вылечили от коронавируса 7643 пациента за сутки

Илья Ашуров

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Московские врачи вылечили от коронавируса 7643 пациента за сутки
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Московские врачи вылечили 7643 пациента с коронавирусной инфекцией за последние 24 часа. Об этом в субботу, 17 июля, сообщается в Telegram-канале Оперштаба Москвы.

Всего за время пандемии в Москве выздоровели 1 274 036 человек.

За последние сутки специалисты выявили 4561 нового заболевшего. Госпитализированы были 1514 человек, 102 пациента скончались. Еще 588 человек находятся на ИВЛ.

Московские врачи вылечили от коронавируса 7643 пациента за суткиФото: Оперштаб

В пятницу, 16 июля, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе снизилось число госпитализаций с коронавирусом. В связи с этим из эксплуатации выводится порядка 6 тысяч ковидных коек.

Вакцинация от COVID-19 проходит во всех регионах страны. Минздрав России в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса. Этот препарат НИЦЭМ имени Гамалеи получил название «Спутник V». Также в России появились вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В начале мая 2021 года появилась информация о регистрации четвертой российской вакцины — «Спутник Лайт».

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