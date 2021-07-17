Отели Подмосковья не отменили QR-коды для гостей

Фото: pixabay.com

Гости подмосковных гостиниц должны предъявлять QR-коды о вакцинации или подтверждении перенесенной болезни, если они хотят остановиться в номере дольше, чем на три дня. Об этом в субботу, 17 июля, рассказали в пресс-службе комитета по туризму региона.

В пресс-службе уточнили, что в гостиницах Московской области не отменили систему обязательных QR-кодов.

— В части отелей изменений нет, все по-прежнему: если дольше трех дней, то необходим QR-код, — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

В Подмосковье с понедельника, 19 июля, отменяют QR-коды для заведений общепита, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, в регионе начинают смягчать антиковидные меры.

Губернатор отметил, что в заведениях нужно продолжать носить маски и соблюдать социальную дистанцию. С 19 июля QR-коды будут носить рекомендательный характер.

С 28 июня организации общественного питания в Москве и Подмосковье стали запрашивать у посетителей QR-код, который подтверждает статус вакцинированного или переболевшего COVID-19 человека, либо наличие отрицательного результата ПЦР-теста.