Памятник космонавту Леонову открыли на его могиле в Мытищах

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Памятник космонавту Алексею Леонову открыли на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах. Об этом в субботу, 17 июля, рассказал российский космонавт Иван Вагнер на своей странице в Twitter.

По его словам, скульптором памятника стал Ярослав Бородин. Вагнер также добавил к своему посту снимки с церемонии открытия скульптуры.

— Примечательно, что это событие приурочено к 46-летию стыковки советского корабля «Союз-19» и американского «Аполлон», — написал Вагнер.

Фото: Иван Вагнер в Twitter

При этом в апреле мемориальная доска космонавту Алексею Леонову появилась в Москве. Доску установили по адресу улица Маши Порываевой, дом 11, строение 3. В этом здании летчик-космонавт Леонов проработал на протяжении 20 лет.

Алексей Леонов умер 11 октября 2019 года на 86-м году жизни. Его похоронили на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах. Он был первым человеком на планете, который вышел в открытый космос.