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Следовавший из Москвы в Лиссабон самолет развернулся на полпути

Юлия Курганова

Происшествия
Следовавший из Москвы в Лиссабон самолет развернулся на полпути
Фото: pixabay.com

Авиакомпания «Аэрофлот», выполняющая рейс из Москвы в Лиссабон, приняла решение развернуть самолет на полпути из-за забастовки в португальском аэропорту. Об этом в субботу, 17 июня, сообщили пассажиры рейса.

Пассажиры публикуют в Сети кадры из воздушной гавани. В зоне вылета собралась толпа, люди несколько часов ожидают вылетов. Многие расположились на полу, а некоторые продолжают стоять в очереди, надеясь, что их позовут на посадку.

Работники наземных служб требуют, чтобы перегрузочная компания, которая испытывает финансовые трудности из-за пандемии коронавируса, выплатила задолженность по зарплате и отпускные сотрудникам.

Агентство Reuters сообщало, что двести рейсов отменили в аэропорту Лиссабона в субботу, 17 июля, в начале двухдневной забастовки работников компании по обслуживанию воздушной гавани. К забастовке присоединились почти 100 процентов работников самого загруженного аэропорта страны, передает РЕН ТВ.

В столичном аэропорту Шереметьево из-за непогоды командиры самолетов самостоятельно принимали решения о взлете или посадке. Позже удалось ликвидировать последствия интенсивного ливня, в результате которого в некоторых терминалах появились подтопления.

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