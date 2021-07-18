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Доктор Мясников предупредил о смертельной опасности отеков

Юлия Курганова

Общество
Доктор Мясников предупредил о смертельной опасности отеков
Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Отеки под глазами или на ногах могут быть смертельно опасны, они указывают на серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщил врач Александр Мясников в эфире канала «Россия 1» на программе «О самом главном».

Он предупредил о том, что отеки могут появляться из-за заболеваний почек, сердца или печени. Также это происходит после приема обезболивающих и гормональных лекарственных препаратов.

Врач заявил, что бороться с отеками следует лечением их первопричин.

Мясников рассказал об опасности образования тромбов из-за отеков, которые появляются при минимальной физической активности продолжительное время. Он добавил, что из-за чрезмерного потребления соли тоже может возникнуть отечность.

— Запомните: локальные отеки мочегонными не лечатся! Отеки под глазами, отеки одной ноги, умеренная пастозность голеней… Мы лечим только общую задержку жидкости мочегонными, и то вспомогательно, — сказал медик.

Также доктор Мясников рассказывал, как распознать аневризму сосудов мозга. По его словам, в данном случае боль можно охарактеризовать как «разрывающую».

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