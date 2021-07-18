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Дарвиновский музей подготовил лекции о палеоарте на портале #Москвастобой

Михаил Алимов

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Дарвиновский музей подготовил лекции о палеоарте на портале #Москвастобой
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Государственный Дарвиновский музей приготовил три лекции о русском палеоарте — одном из самых научных направлений в живописи. Опубликованы они будут на медиаплатформе #Москвастобой.

Лекции приурочили к открытию новой выставки «Русский палеоарт». Она заработает в августе. Две лекции уже можно посмотреть на платформе, еще одна выйдет 30 июля.

Объектом изображения для художников палеоарта выступают вымершие животные и растения, а также сцены из доисторической жизни планеты. Для изображения таких подробностей нужно много знать — часто художники имеют высшее образование.

Русский палеоарт представляет собой художественные произведения, связанные с палеонтологическими находками, которые сделаны на территории страны. Они помогают узнать, как выглядел мир раньше.
В первой лекции расскажут о возникновении направления, которое зародилось еще в первой половине XIX века. Вторая лекция откроет перед зрителями развитие палеоарта в XX веке. А в третьей, еще не опубликованной, расскажут о современных палеохудожниках, отмечает официальный сайт мэра Москвы.

«Москвариум» на ВДНХ также приготовил большую онлайн-программу, которая называется «Акулы в Москве». Все лето на его страницах в социальных сетях и на его официальном YouTube-канале будут публиковаться познавательные лекции, видеоролики об акулах, онлайн-встречи с учеными, ихтиологами, путешественниками и экологами.

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