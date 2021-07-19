Сбившая детей Валерия Башкирова заплакала во время оглашения решения суда

Фото: пресс-служба суда

Опубликовано видео оглашения решения Тверского суда по делу Валерии Башкировой, сбившей троих детей в Солнцеве. Ее отправили в СИЗО до 16 сентября.

Сначала девушка слушала речь судьи с перечислением статей УК РФ с опущенной головой. После этого она начала рыдать и закрыла глаза рукой, когда услышала, что из-под домашнего ареста ее переводят в СИЗО почти на два месяца. Оставшуюся часть решения Башкирова вновь прослушала с опущенной головой.

Видео: пресс-служба Тверского суда

Авария с ее участием произошла в пятницу, 16 июля, на пешеходном переходе в Солнцеве.

Сначала девушку отправили под домашний арест, но после смерти двух мальчиков в больнице прокуратура потребовала ужесточения меры пресечения. Ей также предъявлено обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По первоначальным словам Башкировой, перед ДТП она отвлеклась на телефон. Однако ее отец говорит, что она вообще не доставала гаджеты, когда была за рулем, а от дороги ее отвлекли яркое солнце и грузовик.

Ее мать в разговоре с «Вечерней Москвой» попросила оставить семью в покое и «не терроризировать ребенка», так как девушка не собирается ничего обсуждать со СМИ.