Жена заставила Эштона Кутчера сдать билет в космос

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Голливудский актер Эштон Кутчер не сможет воплотить детскую мечту и побывать в космосе. Как рассказал исполнитель главных ролей в фильмах «Эффект бабочки» и «Однажды в Вегасе», сдать билет ему пришлось под влиянием супруги, актрисы Милы Кунис.

Кутчер приобрел билет на один из космических рейсов частной компании Virgin Galactic. Однако жена объяснила актеру, что лететь в космос, оставляя двоих маленьких детей — не самое умное решение. В итоге Кутчер вернул билет, сообщает Cheddar News.

Ashton Kutcher says he sold his ticket to space back to Virgin Galactic.🚀 pic.twitter.com/zFonavhnTv — Cheddar News 🧀 (@cheddar) July 15, 2021

Эштон Кутчер и Мила Кунис поженились в июле 2015 года. Пара воспитывает дочь Уайетт Изабель и сына Димитри Портвуда.

Об отказе Кутчера от полета в космос стало известно через несколько дней после того, как основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон на собственном корабле Unity совершил космический полет. Запуск состоялся в воскресенье, 11 июля.