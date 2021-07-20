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Жена заставила Эштона Кутчера сдать билет в космос

Татьяна Плотникова

Развлечения
Жена заставила Эштона Кутчера сдать билет в космос
Фото: instagram.com/aplusk

Голливудский актер Эштон Кутчер не сможет воплотить детскую мечту и побывать в космосе. Как рассказал исполнитель главных ролей в фильмах «Эффект бабочки» и «Однажды в Вегасе», сдать билет ему пришлось под влиянием супруги, актрисы Милы Кунис.

Кутчер приобрел билет на один из космических рейсов частной компании Virgin Galactic. Однако жена объяснила актеру, что лететь в космос, оставляя двоих маленьких детей — не самое умное решение. В итоге Кутчер вернул билет, сообщает Cheddar News.

Эштон Кутчер и Мила Кунис поженились в июле 2015 года. Пара воспитывает дочь Уайетт Изабель и сына Димитри Портвуда.

Об отказе Кутчера от полета в космос стало известно через несколько дней после того, как основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон на собственном корабле Unity совершил космический полет. Запуск состоялся в воскресенье, 11 июля.

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