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Первый компонент вакцины от COVID-19 уже получили более четырех миллионов москвичей

Полина Долганова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Город
Первый компонент вакцины от COVID-19 уже получили более четырех миллионов москвичей
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции в Москве уже привились свыше 4 миллионов горожан. Об этом во вторник, 20 июля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он уточнил, что вторым компонентом вакцинировались уже более 2,2 миллиона москвичей.

— Всего в столице вакцинировано свыше 4 миллионов человек, из них вторым компонентом — свыше 2,2 миллиона человек, — цитирует РИА Новости главу города.

До этого Сергей Собянин рассказал, что надеется на улучшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Москве в ближайшие несколько недель. По его словам, прошедшая неделя показала, что в Москве значительно снизилось количество выявленных больных с COVID-19. Кроме того, сократилось число госпитализаций.

Он также отметил, что улучшение ситуации с распространением коронавирусной инфекции в городе связано с тем, что жители столицы стали более ответственно относиться к мерам против распространения заболевания. Посещение массовых мест снижается не только из-за ограничений, но и потому, что люди стали вести себя осторожнее.

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