Сергей Собянин утвердил наименования девяти станций Троицкой линии метро Москвы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

На новой Троицкой линии московского метро будет 17 станций. Мэр города Сергей Собянин подписал постановление, которое присвоит названия девяти из них. Об этом во вторник, 20 июля, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

— Правительство Москвы утвердило наименования ряда строящихся линий и станций Московского метрополитена. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, — говорится в сообщении.

Эта строящаяся линия метро пройдет от станции МЦК Крымская до города Троицка, от которого и получила свое название. Ее длина составит 40 километров, и она сможет ежедневно перевозить около 100 тысяч пассажиров.

Станции метро Троицкой линии, получившие название:

«Крымская» — находится у пересечения улицы Свержевского и Севастопольского проспекта. С нее можно будет пересесть на одноименную станцию МЦК.

«Академическая» — располагается вдоль улицы Дмитрия Ульянова (вблизи примыкания к ней Профсоюзной улицы и проспекта 60-летия Октября). С нее можно будет пересесть на одноименную станцию Калужско-Рижской линии метро.

«Вавиловская» — располагается вдоль Ленинского проспекта (вблизи примыкания к нему улиц Строителей и Панферова).

«Тютчевская» — находится на территории поселения Мосрентген (вдоль внешней стороны 42-го километра МКАД).

«Бачуринская» — находится на территории административно-делового центра «Коммунарка» (вдоль проектируемой автодороги МКАД — поселок Коммунарка — аэропорт Остафьево и магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе).

«Коммунарка» — находится на территории административно-делового центра «Коммунарка» под проектируемой автодорогой МКАД — поселок Коммунарка — аэропорт Остафьево (у пересечения с Проектируемым проездом № 818). С нее можно будет пересесть на одноименную станцию Сокольнической линии метро.

«Сосенки» — находится в поселении Сосенском (вдоль Калужского шоссе и вблизи примыкания к нему Проектируемого проезда № 7032).

«Ракитки» — находится в поселении Десеновском (вдоль Калужского шоссе в районе садоводческого некоммерческого товарищества «Ракитки»).

«Десна» — находится в поселении Десеновском (в районе Нововатутинского проспекта и вблизи пересечения с 3-й Нововатутинской улицей).

Получила название и строящаяся станция, продолжающая Люблинско-Дмитровскую линию столичной подземки. На пересечении Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы расположилась станция «Яхромская» (проектное название «Улица 800-летия Москвы»). Рядом с ней находится одноименная улица, названная в честь подмосковной Яхромы в 1964 году, передает официальный сайт мэра столицы.

Сергей Собянин 14 июля заявил, что тоннели для нового участка салатовой линии метро достроят в ноябре. На новом участке будут открыты три станции метро: «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех».

Решение о продлении салатовой ветки московского метро было принято гражданами в ходе голосования на платформе «Активный гражданин».

Изначально ее планировали построить в надземном варианте, но позже мэр принял решение проложить ее под землей. Аргументировал он это сокращением объемов работ по переустройству и выносу инженерных коммуникаций, в том числе магистральных водоводов, магистрального газопровода и ЛЭП, минимизацией перекрытий дорог на время строительства и еще несколькими факторами.