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Годовалую девочку госпитализировали с ножевым ранением в Подмосковье

Иван Юминов

Происшествия
Годовалую девочку госпитализировали с ножевым ранением в Подмосковье
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Годовалую девочку из подмосковного Егорьевска доставили в больницу с ножевым ранением. Об этом сообщили в ГСУ СК России по области во вторник, 20 июля.

— 20 июля в ночное время из квартиры, расположенной в городе Егорьевске, с ножевым ранением госпитализирована годовалая девочка. Незамедлительно на место происшествия выехали следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, — рассказали в ведомстве.

По предварительной информации, мать ребенка оставила ее одну ночью. Врачи скорой помощи госпитализировали девочку около шести часов утра с ножевым ранением.

Следователи осмотрели место инцидента, допросили свидетелей, а также назначили проведение экспертиз. Уголовное дело, отметили в ведомстве, возбуждено по факту оставления в опасности и причинения тяжкого вреда здоровью.

18 июля шестилетняя девочка погибла после падения из окна пятого этажа жилого дома в Москве. Несмотря на помощь, которую пытались оказать медики, ребенок скончался.

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