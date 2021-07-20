Годовалую девочку госпитализировали с ножевым ранением в Подмосковье

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Годовалую девочку из подмосковного Егорьевска доставили в больницу с ножевым ранением. Об этом сообщили в ГСУ СК России по области во вторник, 20 июля.

— 20 июля в ночное время из квартиры, расположенной в городе Егорьевске, с ножевым ранением госпитализирована годовалая девочка. Незамедлительно на место происшествия выехали следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, — рассказали в ведомстве.

По предварительной информации, мать ребенка оставила ее одну ночью. Врачи скорой помощи госпитализировали девочку около шести часов утра с ножевым ранением.

Следователи осмотрели место инцидента, допросили свидетелей, а также назначили проведение экспертиз. Уголовное дело, отметили в ведомстве, возбуждено по факту оставления в опасности и причинения тяжкого вреда здоровью.

18 июля шестилетняя девочка погибла после падения из окна пятого этажа жилого дома в Москве. Несмотря на помощь, которую пытались оказать медики, ребенок скончался.