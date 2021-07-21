Депутаты предложили снизить долю расходов россиян на оплату ЖКХ

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На рассмотрение Госдумы РФ будут внесены поправки в законодательство, предусматривающие сокращение максимальной доли собственных расходов граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг до 15 процентов. Об этом рассказал председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Как отметил один из авторов данной инициативы, федеральный стандарт максимально допустимого значения в настоящее время составляет 22 процента от совокупного дохода семьи. Лишь при превышении этого порога семьям положены субсидии на оплату услуг ЖКХ.

При этом основная нагрузка при предоставлении таких субсидий возложена на бюджеты регионов, хотя «далеко не все из которых в нынешних условиях объективно способны обеспечить соцподдержку граждан в сфере компенсации расходов на ЖКУ», заявил Нилов.

В связи с этим депутаты ЛДПР считают целесообразным «не изымать средства из семейных бюджетов на оплату ЖКУ выше 15 процентов от совокупного дохода», чтобы поддержать малообеспеченных граждан, сообщается в Telegram-канале Ярослава Нилова.

С 1 июля в России повысились тарифы ЖКХ в среднем на 3,3 процента. Для каждого российского региона существует собственная планка, которую нельзя превышать. По информации ФАС, в 2021 году средний размер индексации тарифов ЖКХ не должен превысить четырех процентов.

6 июля депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал, что государство может осуществлять прямые выплаты россиянам на компенсацию оплаты за ЖКХ, либо региональные власти могут снизить тарифы.