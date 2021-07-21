Женщина напала с ножом на продавщицу в столичном торговом центре

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Россия, Москва, Ярцевская улица, 25А Карта всех событий

В столичном торговом центре безработная женщина ударила продавщицу ножом. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 21 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел в ТЦ, расположенном в доме 25а на улице Ярцевской. Между женщиной и сотрудницей торгового центра во вторник утром произошел конфликт. В ходе ссоры посетительница напала на продавщицу и ударила ее ножом в живот. После этого она ушла из здания и скрылась. Приехавшая скорая помощь доставила пострадавшую в больницу.

Через несколько часов полицейские задержали злоумышленницу по месту ее жительства. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

«ВМ» писала о похожем случае. Мужчина 7 июля напал с ножом и сковородкой на сотрудников столичного кафе. После ссоры он порезал одному из них руку, а второго ударил по голове инструментом для готовки. Как сообщили оперативники, задержавшие его, мужчина был пьян.