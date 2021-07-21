Прием заявок на участие в акселерационной программе для предпринимателей открыли в Москве

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Для московских компаний в области гостиничного бизнеса, туризма и общепита открыт прием заявок на участие в акселерационной программе ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ). Она создана специально для компаний, которые наиболее уязвимы во времена пандемии коронавируса. В 2021 году осуществляется набор уже на три потока обучения.

— С начала этого года были проведены два потока акселерационной программы для предпринимателей из сферы бытовых услуг и бьюти-индустрии. На участие в каждом из них было подано более 100 заявок. По итогам прохождения бизнес-акселераторов предприниматели смогли перестроить маркетинговую стратегию, разработать новую линейку продуктов и услуг, а также увеличить клиентскую базу и объемы продаж, — заявил глава департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Программа продолжается семь недель, заявки на участие в ней будут приниматься до 1 сентября. Обучение начнется 16-го числа того же месяца. Всех участников программы пригласят на вебинары «Специфика работы над проектом во время прохождения акселерационной программы» и «Техника эффективной презентации». С их помощью предприниматели смогут лучше подготовиться к презентации собственного проекта, который они будут разрабатывать в процессе обучения.

Во время занятий они посетят различные вебинары и занятия с профессиональными наставниками. Завершится обучение демоднем, когда участники презентуют результаты, которых им удалось добиться в процессе интенсивной работы, передает официальный сайт мэра Москвы.

Подать заявку на участие в акселераторе можно на его сайте.

Заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина 21 июля анонсировала новую обучающую программу проекта «Бизнес-уик-энд». Этап станет завершающим для тех, кто уже прошел стадии преакселерации и акселерации в рамках проекта. Программа также будет актуальной для молодых предпринимателей в возрасте от 18 до 35 лет, которые обладают собственным бизнесом и наработанной базой клиентов. Зарегистрироваться можно до 28 июля.