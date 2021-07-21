Андрей Бочкарев заявил, что Москва входит в число мировых лидеров по скорости изменений

Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Москва входит в топ-5 мегаполисов мира по скорости трансформации города. Об этом говорят результаты исследования международной компании Boston Consulting Group (BCG), сообщил в среду, 21 июля, заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Эксперты BCG отметили высокие показатели Москвы в рейтинге по скорости изменений. Среди мегаполисов с сопоставимым размером населения и уровнем экономики российская столица вошла в пятерку лидеров по доле горожан, которые отмечают, что за последние три года Москва стала лучше в качестве места для жизни, — рассказал он.

Заммэра отметил, что, по мнению экспертов, во многом это произошло благодаря инвестициям в инфраструктуру города. Так столица две трети бюджетных средств направляет на улучшение транспорта, а еще одну — на социальные направления. С ней Москве помогают инвесторы, которые за свои средства строят объекты образовательной и медицинской инфраструктуры в шаговой доступности для жителей, учитывая их пожелания.

В качестве примера Бочкарев привел жилой квартал на месте бывшей промзоны «Октябрьское поле», возводимый «РГ-Девелопмент» на северо-западе города.

— Сегодня большое внимание уделяется редевелопменту промзон. Жилой квартал «Октябрьское поле» - проект масштабного обновления заброшенной промзоны с учетом мирового градостроительного опыта и изменившихся запросов жителей мегаполиса. Мы превратим его в самодостаточным кластер с общественными пространствами, новыми рабочими местами для жителей, детскими садами, школой и поликлиникой, — рассказала генеральный директор «РГ-Девелопмент» Татьяна Тихонова.

В начале июля Андрей Бочкарев заявлял, что Москва стала лидером среди мировых мегаполисов по созданию общественных пространств. В своем заявлении он опирался на уже упомянутый рейтинг BCG. По словам экспертов организации, в городе наблюдается рост продолжительности жизни и активная климатическая повестка.