Андрей Бочкарев: Москва вошла в число мировых лидеров по созданию общественных пространств

Фото: Пресс-служба МУФ

Москва, по результатам исследования международной компании BCG, стала лидером среди мировых мегаполисов по созданию общественных пространств. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в воскресенье, 4 июля.

— Москва, по оценкам экспертов BCG, вышла на первое место в категории «Общественные пространства», а также получила высокий балл в сфере экологии среди 16 ведущих мегаполисов мира, — рассказал заммэра в рамках Московского урбанистического форума (МУФ).

Эксперты компании также отметили, что в городе наблюдается рост продолжительности жизни и активная климатическая повестка. С точки зрения общественных пространств и экологии, по словам Бочкарева, Москва конкурирует с Сиднеем.

Столичные власти благоустроили 72 километра набережных Москвы-реки, в планах на ближайшие три года — привести в порядок еще 120 километров набережных, сформировать около 40 общественных зон, а также построить и реконструировать 16 мостов, отметил заммэра.

Ранее Бочкарев сообщил, что Москва вошла в пятерку мегаполисов по числу довольных качеством жизни.

1 июля в столичном парке «Зарядье» начал работу юбилейный МУФ. По традиции форум открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Более 450 спикеров примут участие в мероприятиях, из них 191 участника подключат к дискуссиям в формате телемоста.