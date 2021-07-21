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Столичные суды вернулись к штатной работе после сообщений о «минировании»

Иван Юминов

Происшествия
Столичные суды вернулись к штатной работе после сообщений о «минировании»
Фото: МВД

Сообщения о «минировании» поступили в 26 районных судов города, все они оказались ложными. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Московского городского суда в среду, 21 июля.

— Суды Москвы работают в штатном режиме, звонки о «минировании» оказались ложными. Многочисленные сообщения о заложенных взрывных устройствах в помещениях судов не подтвердились, — рассказали в суде.

В ведомстве отметили, что по каждому сообщению о заложенной взрывчатке выезжали кинологические службы. Помимо этого, проводился осмотр помещений, а в ряде случаев — эвакуация сотрудников.

Утром 21 июля появились многочисленные сообщения о «минировании» судов столицы. По состоянию на 09:47 сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в 12 московских судов.

В Мосгорсуде работала следственная группа в составе дознавателя, оперуполномоченного и кинолога, которые проводили проверку в апелляционном корпусе.

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