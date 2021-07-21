Концертный зал в Москве могут закрыть на три месяца за несоблюдение антиковидных мер

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ленинградский проспект, 15с14 Карта всех событий

Концертной площадке Bolshevik Loft-Event Hall на Ленинградском проспекте в Москве грозит штраф до одного миллиона рублей или приостановление работы за нарушение антиковидных мер по соблюдению социальной дистанции во время викторины. Об этом в среду, 21 июля, сообщил главный инспектор столичного Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.

— В заведении Event Hall, расположенном по адресу Ленинградский проспект, дом 15, строение 1, нарушались требования по соблюдению социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты посетителями и работниками заведения. В заведении проходило мероприятие Stand Up Квиз, — отметил Романов.

Он подчеркнул, что данные нарушения могут повлечь штраф на сумму до 300 тысяч рублей. Однако, если будет выявлен факт причинения вреда здоровью человека, данная сумма вырастет до одного миллиона рублей. Также московскому концертному залу грозит закрытие на срок до 90 суток.

Ситуация с COVID-19 усугубилась в Москве в начале лета 2021 года. В связи с этим столичные власти увеличили число рейдов по проверке мер профилактики COVID-19, а также ввели ряд ограничений, передает Интерфакс.

17 июля сотрудники Роспотребнадзора опечатали кальянную Kings smoke на востоке столицы за нарушение мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

До этого, 13 июня, Роспотребнадзор выявил 33 объекта общественного питания с нарушением противоэпидемического режима на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Москве.