Мотоциклист впал в кому после столкновения с грузовиком в центре Москвы

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Россия, Москва, улица Пречистенка Карта всех событий

В результате аварии в центре города мотоциклист впал в кому. Его доставили в одну из городских клинических больниц (ГКБ). Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы в среду, 21 июля.

Инцидент произошел на пересечении улицы Пречистенка с Чистым переулком. По предварительным данным, водитель мотоцикла превысил скоростной режим и врезался в грузовик коммунальных служб.

Мотоциклисту диагностировали открытый перелом носа и ушиб головного мозга. Он доставлен в больницу в состоянии комы.

Столичное ГИБДД проводит проверку по факту происшествия, отмечается в Telegram-канале ведомства.

12 июля на севере Москвы при ДТП погиб водитель мотоцикла. Инцидент произошел на 78-м километре внешней стороны МКАД.

При перестроении мотоциклист врезался в легковушку. От полученных травм он скончался на месте. Также в результате ДТП пострадал пассажир автомобиля, он был доставлен в больницу с сотрясением мозга.

В конце июня произошел еще один похожий случай: мотоциклист скончался после столкновения с легковушкой в Новой Москве. Тогда водитель мотоцикла выехал на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль, за рулем которого была женщина. Он погиб на месте, пострадавшую госпитализировали с переломом грудной клетки и ушибами.