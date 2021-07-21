Москва стала лидером по загрузке гостиниц среди городов Европы
Москва вышла на первое место среди городов Европы по загрузке гостиниц, это стало возможным благодаря внутреннему туризму. Об этом заявила заместитель главы столичного комитета по туризму Татьяна Шаршавицкая в среду, 21 июля.
— Сейчас мы видим в Москве не только резидентов, но и туристов. Понимаем, что жизнь восстановилась. Москва занимает первое место среди европейских городов по заполняемости гостиниц, — рассказала она.
Столичные власти, по словам Шаршавицкой, смогли наладить сотрудничество с регионами, организовать партнерские проекты, а также межрегиональные маршруты. Многие люди приезжают в столицу с детьми, и город предлагает качественный продукт, вовлекая в культурную жизнь не только столичных школьников, но и тех, кто приехал из других регионов, приводит слова замглавы комитета Интерфакс.
20 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что туристический сервис Russpass всего за год с момента запуска успел стать национальным. Пользователи с его помощью могут найти информацию об интересных местах всей страны, отметил мэр.
Услуги на Russpass, по словам главы города, оказывают более 550 партнеров, в том числе рестораны и музеи. Несмотря на то что сервис запустился во время пандемии, в текущее время внутренний туризм находится на пике.