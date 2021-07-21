Москва стала лидером по загрузке гостиниц среди городов Европы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Москва вышла на первое место среди городов Европы по загрузке гостиниц, это стало возможным благодаря внутреннему туризму. Об этом заявила заместитель главы столичного комитета по туризму Татьяна Шаршавицкая в среду, 21 июля.

— Сейчас мы видим в Москве не только резидентов, но и туристов. Понимаем, что жизнь восстановилась. Москва занимает первое место среди европейских городов по заполняемости гостиниц, — рассказала она.

Столичные власти, по словам Шаршавицкой, смогли наладить сотрудничество с регионами, организовать партнерские проекты, а также межрегиональные маршруты. Многие люди приезжают в столицу с детьми, и город предлагает качественный продукт, вовлекая в культурную жизнь не только столичных школьников, но и тех, кто приехал из других регионов, приводит слова замглавы комитета Интерфакс.

20 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что туристический сервис Russpass всего за год с момента запуска успел стать национальным. Пользователи с его помощью могут найти информацию об интересных местах всей страны, отметил мэр.

Услуги на Russpass, по словам главы города, оказывают более 550 партнеров, в том числе рестораны и музеи. Несмотря на то что сервис запустился во время пандемии, в текущее время внутренний туризм находится на пике.