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Чили зарегистрировала российский «Спутник V»

Анастасия Волоснова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Чили зарегистрировала российский «Спутник V»
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В Чили зарегистрировали российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом в среду, 21 июля, говорится в официальном аккаунте вакцины в Twitter.

Так, Чили стала 69-й страной, где зарегистрировали российский «Спутник V».

— Вакцина «Спутник V» имеет эффективность 91,6 процента после второй дозы, это безопасная вакцина, — приводятся в сообщении слова главы Института общественного здоровья Чили Эриберто Гарсии.

В начале июля сообщалось, что Чили планирует приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», чтобы обеспечить жителям возможность иммунизации третьей дозой препарата.

Обеими компонентами вакцин от COVID-19 в Чили уже привиты 11 миллионов из почти 19 миллионов человек. Кроме того, в стране уже началась вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

При этом первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» прибыла в Ливию в понедельник, 19 июля.

«Спутник Лайт» является векторной вакциной, сделанной на основе аденовируса человека. Он применяется для транспортировки генетической информации коронавируса SARS-CoV-2. Этот препарат является первым компонентом «Спутника V». Он не требует введения второй дозы. Вакцину в России хотят использовать в основном для молодых людей.

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