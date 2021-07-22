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Врачи назвали симптом «тихого» рака у женщин

Юлия Курганова

Общество
Врачи назвали симптом «тихого» рака у женщин
Фото: Пресс-служба Госдумы

Непроходящее вздутие живота может быть симптомом, который указывает на рак яичника. Об этом сообщили врачи.

— При вздутии живот у больного выглядит надутым, круглым, может быть даже твердым. Часто это связывают с неправильной диетой, проблемами с пищеварением или стрессом. Однако иногда это сигнализирует о серьезной болезни, — объяснили медики.

Специалисты уточнили, что многие иногда испытывают вздутие живота, и только в случаях, когда симптом наблюдается в течение трех недель или больше, рекомендуется обратиться к врачу.

Медики отметили, что рак яичника часто называют «тихой болезнью», так как пациенты, как правило, не подозревают об опасности наблюдаемых у них тревожных симптомов вплоть до поздней стадии.

Также к другим симптомам этого типа онкологии относят необъяснимую потерю веса, сильную усталость и проблемы с мочеиспусканием, сообщается в издании Daily Express со ссылкой на научно-исследовательский центр Moffitt Cancer.

Стоматолог рассказал, как не заболеть онкологией из-за простого кариеса. Из-за большого количества бактерий и инфекций, которые поступают в больную полость рта, организм может пропустить более опасную инфекцию.

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