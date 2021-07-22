Автоэксперт объяснил, когда пора продавать личную машину

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Срок давности, после которого от автомобиля лучше избавиться, не установлен, нужно руководствоваться здравым смыслом, соотнести изменившиеся потребности и возможности и оценить техническое состояния машины. Об этом сообщил генеральный директор сети автосалонов Денис Мигаль.

По его словам, если автовладелец каждый день использует машину и задумывается о том, что ее пора продавать, но средств на покупку новой нет, то решение о продаже стоит отложить. А вот если автомобиль начал «барахлить», то пришло время задуматься.

— Основной признак того, что с машиной лучше расстаться, — ухудшение ее технического состояния. Если частые поломки или незапланированный дорогостоящий ремонт отнимают много средств — это повод задуматься о том, что стоит продавать авто по максимально выгодной цене, а не вкладывать в него постоянно деньги и время, — пояснил эксперт.

Также в пользу того, что проблема с ремонтом может оказаться серьезной, говорит и возраст транспортного средства — десятилетний автомобиль с большей вероятностью потребует серьезных вложений, чем годовалый, добавил Мигаль в беседе с агентством «Прайм».

Кроме того, он отметил, что появление беспричинной ржавчины, например, на участке машины, где не нарушено лакокрасочное покрытие, изменение потребностей автовладельца, когда водитель стал многодетным отцом, рост цен на бензин при наличии авто с большим расходом топлива — это повод задуматься о продаже.

Другой эксперт объяснила, как автосалоны зарабатывают на продаже машин. Дилеры на фоне дефицита автомобилей в России значительно подняли цены. Почти невозможно купить новенькую машину в автосалоне без многочисленных ненужных опций и дополнительного оборудования.