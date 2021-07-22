Срок подачи сведений о привитых от COVID-19 сотрудников в Москве истекает 22 июля

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Срок подачи сведений об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции 60 процентов сотрудников столичных предприятий истекает в четверг, 22 июля.

Ранее Роспотребнадзор сдвинул срок с 15 июля до 22-го.

— В соответствии с предостережением установлен дополнительный срок для сдачи отчета о выполнении требований постановления, — говорилось в сообщении ведомства.

Те руководители предприятий, которые не смогли представить сведения об исполнении этих обязательств на портале mos.ru до 15 июля, должны сделать это на неделю позже.

Отмечается, что по состоянию на 16 июля большее количество организаций в Москве предоставили всю необходимую информацию о вакцинации своих работников, рассказал Интерфакс.

В Москве около 77 процентов сотрудников столичных органов власти привились от коронавируса. Так, вакцинацию прошли 84 процента сотрудников Департамента информационных технологий и 81 процент сотрудников управ и префектур.

16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работников сфер услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

Москвичи старше 18 лет могут вакцинироваться от COVID-19 по предварительной записи в городских поликлиниках. Без записи привиться можно в местах работы выездных бригад, павильонах «Здоровая Москва» и семи офисах «Мои документы».