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Лекции, мастер-классы и экскурсии: столичные парки подготовили программу с 26 по 30 июля

Илья Ашуров

Город
Лекции, мастер-классы и экскурсии: столичные парки подготовили программу с 26 по 30 июля
Фото: freepik.com

Московские парки подготовили онлайн-программу с 26 по 30 июля. Пользователи смогут послушать интересные лекции, пройти мастер-классы и посетить экскурсии. Все мероприятия бесплатные и пройдут на страницах парков в социальных сетях.

Парк «Красная Пресня» представит лекции о написании русских икон «Загадки древнерусского искусства». Курс подготовила искусствовед Ольга Полуэктова. Она расскажет об особенностях работы иконописцев: как они обращаются с объемом, зачем искажают перспективу и многое другое. Лекция появится на странице парка в Instagram 26 июля в 16:00.

Бабушкинский парк подготовил онлайн-урок по вокалу. На нем можно будет узнать, что такое легато и кантилена. Урок проведет руководитель школы-студии эстрадного искусства «Аллегро» Ангелина Романенко. Участники смогут изучить упражнения, которые помогают развивать разные голосовые регистры. Урок будет доступен в соцсетях парка 26 июля.

Также Бабушкинский парк подготовил лекции по ландшафтному дизайну. На занятиях можно будет получить информацию о создании цветника миксбордер, а также узнать, как его сделать на своем участке. Лекции будут опубликованы 30 июля.

Более подробную информацию о всех подготовленных парками онлайн-мероприятиях можно узнать на официальном сайте мэра столицы.

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