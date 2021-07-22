Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Выставка «Стрелы Амура» открылась в музее «Царицыно»

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка «Стрелы Амура» открылась в музее «Царицыно»
Фото: Максим Денисов / mos.ru

Музей-заповедник «Царицыно» представляет выставку «Стрелы Амура»,которую подготовил музей-усадьба «Останкино». Экспозиция посвящена образу бога любви в искусстве и толкованию символики его изображений.

Образ Амура восходит к мифологическому божеству Эроту. Чаще всего он предстает в виде очаровательного крылатого младенца, держащего свой лук и колчан со стрелами.

Изображение бога любви стало одной из главных тем пластики галантного века. Многочисленные амуры украшали разнообразные предметы быта и модные аксессуары XVIII столетия. Особенно часто их можно было увидеть на веерах.

На выставке посетители увидят пять вееров, каждый из которых является шедевром мастерства, а также вазы, редкие гравюры, табакерки, миниатюры, шкатулки.

Выставка открыта с 22 июля по 24 октября, сообщается на сайте музея.

Музей-заповедник «Царицыно» до 10 марта 2022 года приглашает посетителей увидеть самый масштабный в России конкурс работ, выполненных в технике ручного ткачества, — Триеннале текстильного искусства и современного гобелена. Тема выставки — «В поисках пространства» — предлагает по-новому взглянуть на предназначение арт-объектов.

Читайте также:
мифологиявыставкалюбовь
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Купил машину и дал права: кто виновники ДТП в Солнцеве

Все мнения
О проекте