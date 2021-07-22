Выставка «Стрелы Амура» открылась в музее «Царицыно»

Фото: Максим Денисов / mos.ru

Музей-заповедник «Царицыно» представляет выставку «Стрелы Амура»,которую подготовил музей-усадьба «Останкино». Экспозиция посвящена образу бога любви в искусстве и толкованию символики его изображений.

Образ Амура восходит к мифологическому божеству Эроту. Чаще всего он предстает в виде очаровательного крылатого младенца, держащего свой лук и колчан со стрелами.

Изображение бога любви стало одной из главных тем пластики галантного века. Многочисленные амуры украшали разнообразные предметы быта и модные аксессуары XVIII столетия. Особенно часто их можно было увидеть на веерах.

На выставке посетители увидят пять вееров, каждый из которых является шедевром мастерства, а также вазы, редкие гравюры, табакерки, миниатюры, шкатулки.

Выставка открыта с 22 июля по 24 октября, сообщается на сайте музея.

Музей-заповедник «Царицыно» до 10 марта 2022 года приглашает посетителей увидеть самый масштабный в России конкурс работ, выполненных в технике ручного ткачества, — Триеннале текстильного искусства и современного гобелена. Тема выставки — «В поисках пространства» — предлагает по-новому взглянуть на предназначение арт-объектов.