В Музее «Царицыно» прозвучит мини-опера «Венецианское каприччио»

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Музей-заповедник «Царицыно» 23 июля приглашает посетителей в атриум Хлебного дома. Здесь можно будет услышать мини-оперу «Венецианское каприччио». Это современная аллюзия на жанр комедии дель арте, созданная по мотивам текста пьесы Эвелины Шац и музыки Ираиды Юсуповой. Событие проходит в рамках параллельной программы к выставке «Под маской Венеции».

Перед мини-оперой прозвучит композиция Ираиды Юсуповой для инструментального театра по мотивам пьесы Карло Гоцци «Турандот».

Два персонажа комедии дель арте поют по-итальянски, а актриса-перформер интерпретирует русскую часть текста. Слушателям произведение представят Валерия Зайцева (сопрано), Николай Гладских (тенор), Елена Шкурпело (перформанс), Игорь Степанич (рояль), Лада Раскольникова (звучащие объекты), Екатерина Досина и Дмитрий Чеглаков (виолончель).

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.

На выставке, посвященной Венеции, можно увидеть уникальные экспонаты из Музея Коррера, Музея стекла, палаццо Ка-Реццонико и палаццо Мочениго. Экспозицию проводят в рамках открытого фестиваля искусств «Черешневый лес».