Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Музее «Царицыно» прозвучит мини-опера «Венецианское каприччио»

Ольга Маркова

Развлечения
В Музее «Царицыно» прозвучит мини-опера «Венецианское каприччио»
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Музей-заповедник «Царицыно» 23 июля приглашает посетителей в атриум Хлебного дома. Здесь можно будет услышать мини-оперу «Венецианское каприччио». Это современная аллюзия на жанр комедии дель арте, созданная по мотивам текста пьесы Эвелины Шац и музыки Ираиды Юсуповой. Событие проходит в рамках параллельной программы к выставке «Под маской Венеции».

Перед мини-оперой прозвучит композиция Ираиды Юсуповой для инструментального театра по мотивам пьесы Карло Гоцци «Турандот».

Два персонажа комедии дель арте поют по-итальянски, а актриса-перформер интерпретирует русскую часть текста. Слушателям произведение представят Валерия Зайцева (сопрано), Николай Гладских (тенор), Елена Шкурпело (перформанс), Игорь Степанич (рояль), Лада Раскольникова (звучащие объекты), Екатерина Досина и Дмитрий Чеглаков (виолончель).

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.

На выставке, посвященной Венеции, можно увидеть уникальные экспонаты из Музея Коррера, Музея стекла, палаццо Ка-Реццонико и палаццо Мочениго. Экспозицию проводят в рамках открытого фестиваля искусств «Черешневый лес».

Читайте также:
выставкаопераИталия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Купил машину и дал права: кто виновники ДТП в Солнцеве

Все мнения
О проекте