Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Коллекторам могут разрешить взыскивать с россиян долги по ЖКХ

Анастасия Волоснова

Общество
Коллекторам могут разрешить взыскивать с россиян долги по ЖКХ
Фото: Pixabay

Минстрой России предложил предусмотреть возможность для взыскания долгов по ЖКХ коллекторами при условии включения их в соответствующий госреестр юридических лиц. Об этом в четверг, 21 июля, рассказали в Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ).

РАВВ направила в адрес вице-премьера РФ Марата Хуснуллина письмо, в котором предложила не запрещать заключение договоров с коллекторами для взыскания долгов за услуги ЖКХ. Подобный законопроект ранее вносили в Госдуму и приняли в первом чтении.

В ассоциации пояснили, что отказ от работы коллекторов приведет к увеличению задолженностей, ухудшению качества воды и повышению рисков аварийности.

— В итоге такая ситуация может привести к нарушению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и лишению конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду, — подчеркнули в письме.

Минстрой ответил на письмо ассоциации, уточнив, что принятый Госдумой в первом чтении проект действительно не должен включать полный запрет на взыскание задолженности третьими лицами за ЖКХ. По этой причине в Минстрое подготовили проект поправок, которые предусматривают возможность заключения отдельных видов договоров с коллекторами, если они будут внесены государственный реестр юридических лиц, пишет РИА Новости.

В начале июня депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что людей, которые занимаются коллекторской деятельностью, необходимо лишить пенсии. Позднее в Совфеде назвали эту идею Милонова бесперспективной.

В беседе с «Вечерней Москвой» заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов предупредил россиян о повышении активности коллекторов. При этом руководитель общества защиты потребителей финансовых услуг «Финпотребсоюз» Игорь Костиков в беседе с «ВМ» отметил, что микрофинансовые организации сильно развились, «распухли» в России. По его словам, граждане берут банковский кредит, а на его обслуживание не хватает денег.

Читайте также:
ЖКХМинстрой РФколлекторы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Купил машину и дал права: кто виновники ДТП в Солнцеве

Все мнения
О проекте