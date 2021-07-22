Коллекторам могут разрешить взыскивать с россиян долги по ЖКХ

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Минстрой России предложил предусмотреть возможность для взыскания долгов по ЖКХ коллекторами при условии включения их в соответствующий госреестр юридических лиц. Об этом в четверг, 21 июля, рассказали в Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения (РАВВ).

РАВВ направила в адрес вице-премьера РФ Марата Хуснуллина письмо, в котором предложила не запрещать заключение договоров с коллекторами для взыскания долгов за услуги ЖКХ. Подобный законопроект ранее вносили в Госдуму и приняли в первом чтении.

В ассоциации пояснили, что отказ от работы коллекторов приведет к увеличению задолженностей, ухудшению качества воды и повышению рисков аварийности.

— В итоге такая ситуация может привести к нарушению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и лишению конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду, — подчеркнули в письме.

Минстрой ответил на письмо ассоциации, уточнив, что принятый Госдумой в первом чтении проект действительно не должен включать полный запрет на взыскание задолженности третьими лицами за ЖКХ. По этой причине в Минстрое подготовили проект поправок, которые предусматривают возможность заключения отдельных видов договоров с коллекторами, если они будут внесены государственный реестр юридических лиц, пишет РИА Новости.

В начале июня депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что людей, которые занимаются коллекторской деятельностью, необходимо лишить пенсии. Позднее в Совфеде назвали эту идею Милонова бесперспективной.

В беседе с «Вечерней Москвой» заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов предупредил россиян о повышении активности коллекторов. При этом руководитель общества защиты потребителей финансовых услуг «Финпотребсоюз» Игорь Костиков в беседе с «ВМ» отметил, что микрофинансовые организации сильно развились, «распухли» в России. По его словам, граждане берут банковский кредит, а на его обслуживание не хватает денег.