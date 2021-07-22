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Дорожные камеры начнут фиксировать новое нарушение в 12 регионах России

Анастасия Волоснова

Общество
Дорожные камеры начнут фиксировать новое нарушение в 12 регионах России
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Осенью 2021 года дорожные камеры начнут фиксировать езду без ходовых огней и ближнего света фар. Об этом сообщил генеральный директор компании Сергей Ласкин.

Технологичные камеры смогут распознавать нарушения ПДД с помощью нейросети.

— Обычно мы внедряем новинки в Москве, а затем уже всем остальным регионам предлагаем новую функцию. Новые комплексы устанавливать не придется, мы просто дообучим нейросеть. Сейчас работы находятся на завершающей стадии, — пояснил Ласкин.

Камеры начнут фиксировать новое нарушение в 12 регионах: Москве, Твери, Иркутске, Омске, Красноярске, Крыму, и других регионах. Компания-разработчик технологии будет обслуживать порядка 1500 камер. Инновационная разработка станет доступен осенью, но регионы сами решат, начинать использовать камеры, пишет Autonews.

В настоящее время в России за езду без ходовых огней и ближнего света полагается штраф в размере 500 рублей.

В июле власти поддержали идею отменить часть штрафов с дорожных видеокамер, которые установлены не по ГОСТам. Планируется вести новые требования к техническим средствам, которые имеют функции фотосъемки и видеозаписи для фиксирования ситуации на дорогах.

До этого Госдума ужесточила уголовную ответственность за пьяную езду. Размер штрафа за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде увеличили с 200–300 тысяч рублей до 300–500 тысяч рублей. За данное нарушение также предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет вместо двух.

Также ГИБДД составила портрет осужденных за ДТП и пьяную езду. Кроме того, был назван возраст водителей, часто попадающих в «пьяные» ДТП в Москве.

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