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Двукратный рост заболеваний COVID-19 за две недели зафиксировали в Турции

Юлия Курганова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
В мире
Двукратный рост заболеваний COVID-19 за две недели зафиксировали в Турции
Фото: twitter.com/XHNews

В Турции суточный прирост заболеваемости COVID-19 вырос более чем в два раза за последние две недели. Об этом сообщил в четверг, 22 июля, министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа в Twitter.

За последние сутки было сделано 214 196 тестов, выявлено 9 586 случаев заболевания коронавирусом. Скончались 295 человек. Общее число умерших за время пандемии составляет 50 450, а инфицированных — 5,514 миллиона человек.

Коджа на фоне этого снова призвал всех жителей страны прививаться от коронавируса.

— Зафиксирован самый высокий показатель прироста больных за последнее время. Без вакцинации эпидемия не выйдет из повестки дня, — написал он.

С 1 июля в Турции был отменен комендантский час в связи с улучшением ситуации с распространением COVID-19.

19 июля турецкие власти допустили закрытие страны для иностранных туристов из-за распространения коронавирусного штамма «дельта».

Россия восстановила авиасообщение с Турцией 22 июня. Страна пускает граждан РФ, привитых любой зарегистрированной российской вакциной, и тех, у кого есть отрицательный ПЦР-тест. Рейсы в Турцию доступны жителям 45 городов России.

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