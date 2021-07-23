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Аллерголог-иммунолог назвала признаки опасных укусов насекомых

Юлия Курганова

Общество
Аллерголог-иммунолог назвала признаки опасных укусов насекомых
Фото: pixabay.com

Укус комара или слепня может создать серьезный риск для здоровья. Как этого избежать, рассказала врач аллерголог-иммунолог Анна Максимова.

Кровососущие насекомые летом часто досаждают, но их укусы обычно не несут опасности. Одним из исключений являются случаи, когда человек расчесал место укуса и занес инфекцию, пояснила медик.

— Если вы видите, что укус не заживает, образуется нарыв, либо отечность увеличивается и распространяется на близлежащие ткани, то следует обратиться к врачу. Также если укус произошел в угол глаза, и это сопровождается отеком, то тоже надо идти к врачу. И еще если укусы сопровождаются приступами удушья, затрудненного дыхания или болями за грудиной, то тоже обращаемся к врачу, — сообщила Максимова в интервью радио Sputnik.

Чтобы не появлялось желания чесать место укуса, необходимо использовать лекарственные средства, отметила врач. Так, на укус можно наложить различные гели с охлаждающим эффектом или кремы с антигистаминным эффектом.

Если таких средств под рукой нет, то можно использовать охлаждающую повязку. Она, помимо прочего, помешает человеку неосознанно расчесывать место укуса, сообщила аллерголог.

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