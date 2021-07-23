Наталья Сергунина: Более 27 тысяч бизнесменов присоединились к вебинарам проекта «Малый бизнес Москвы»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

С начала 2021 года более 27 тысяч бизнесменов присоединились к бесплатным обучающим мероприятиям проекта «Малый бизнес Москвы» (МБМ). Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина.

Во время занятий профессиональные спикеры делятся с начинающими столичными предпринимателями своим опытом. Специалисты помогают найти способы по оптимизации бизнес-процессов и развитию своих проектов.

Наталья Сергунина отметила, что с начала текущего года предприниматели приняли участие в 700 бесплатных деловых программах МБМ.

— Недавно был запущен многоуровневый формат обучения по самым разным направлениям. Он включает в себя встречи с экспертами и серию онлайн-курсов. Такая структура позволяет комплексно охватить тему и ответить на большее количество вопросов, — отметила Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что некоторые образовательные циклы уже прошли. Так, бизнесмены изучили такие блоки, как «Самозанятые», «Финансы, бухгалтерия и налоги», «Сайт компании и его продвижение», «Маркетинг», «Эффективные коммуникации».

При этом в 2021 году популярную программу «Стартап-школы МБМ» прослушали более 1,1 тысячи человек, что на 70 процентов выше показателей прошлого года.

Наталья Сергунина также заявила, что московские предприниматели смогут пройти бесплатный курс по экспорту услуг. Кроме того, она рассказала о программе льготной рекламы для предпринимателей Москвы и анонсировала новую обучающую программу проекта «Бизнес-уик-энд».