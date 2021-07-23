Сергей Собянин обсудил с кандидатами от «Единой России» развитие московских поликлиник и школ

Фото: Пресс-служба «Единой России»

Работа центров госуслуг «Мои документы» позволила создать в Москве новый эталон качества обслуживания горожан, к которому должны стремиться все остальные службы столицы. Такое мнение в ходе встречи с кандидатами от партии «Единая Россия» выразил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в настоящее время новый стандарт качества начал внедряться в городские медицинские учреждения.

После поликлиник на очередь придут школы. В них планируется организовать новую качественную среду для творчества и образования.

— И так как мы в Москве двигаемся достаточно быстро, то это произойдет через несколько лет, а не когда-то там, в светлом будущем, — написал глава города в своем блоге.

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с членами партии «Единая Россия», которые будут выдвигать свои кандидатуры в депутаты на предстоящих сентябрьских выборах в Государственную думу. Об этом он сообщил в четверг, 22 июля.

Мэр отметил, что в процессе избирательной кампании партия большинства представляет отчеты о выполнении предвыборных обещаний и рассказывает о своей программе на ближайшие пять лет.

Собянин уточнил, что в настоящее время страна живет «фактически на военном положении» в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Тем не менее все обещания, данные партией в 2016 году, были выполнены. Кроме того, ни одна программа не была приостановлена.