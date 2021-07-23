Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сергей Собянин обсудил с кандидатами от «Единой России» развитие московских поликлиник и школ

Полина Долганова

Политика
Сергей Собянин обсудил с кандидатами от «Единой России» развитие московских поликлиник и школ
Фото: Пресс-служба «Единой России»

Работа центров госуслуг «Мои документы» позволила создать в Москве новый эталон качества обслуживания горожан, к которому должны стремиться все остальные службы столицы. Такое мнение в ходе встречи с кандидатами от партии «Единая Россия» выразил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, в настоящее время новый стандарт качества начал внедряться в городские медицинские учреждения.

После поликлиник на очередь придут школы. В них планируется организовать новую качественную среду для творчества и образования.

— И так как мы в Москве двигаемся достаточно быстро, то это произойдет через несколько лет, а не когда-то там, в светлом будущем, — написал глава города в своем блоге.

Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с членами партии «Единая Россия», которые будут выдвигать свои кандидатуры в депутаты на предстоящих сентябрьских выборах в Государственную думу. Об этом он сообщил в четверг, 22 июля.

Мэр отметил, что в процессе избирательной кампании партия большинства представляет отчеты о выполнении предвыборных обещаний и рассказывает о своей программе на ближайшие пять лет.

Собянин уточнил, что в настоящее время страна живет «фактически на военном положении» в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Тем не менее все обещания, данные партией в 2016 году, были выполнены. Кроме того, ни одна программа не была приостановлена.

Читайте также:
Сергей Собяниншколапартия «Единая Россия»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Спекулянты опять в дефиците

Владимир Машков
Владимир Машков

Разглядеть талант непросто

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Сбитые козыри люфтваффе

Светлана Разворотнева
Светлана Разворотнева

Как обязать застройщиков обеспечивать возводимое жилье инфраструктурой

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Остановись, жара, ты прекрасна!

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Человек и неожиданный дар

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Город отдохнет от жары

Все мнения
О проекте