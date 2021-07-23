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Глава ЦРУ заявил, что власти США не знают об истинном происхождении COVID-19

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Глава ЦРУ заявил, что власти США не знают об истинном происхождении COVID-19
Фото: EPA

Власти США к настоящему моменту еще не пришли к окончательному выводу о происхождении коронавирусной инфекции. Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.

Ему был задан вопрос об оценке вероятности утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане.

— Честный ответ на сегодня состоит в том, что мы не можем предложить окончательный вывод относительно того, возник ли он из-за нештатной ситуации в лаборатории или путем естественной передачи от инфицированных животных человеку, — сказал глава управления в интервью Национальному общественному радио США.

По его словам, ЦРУ активно занимается поисками ответа на этот вопрос.

Бернс отметил, что правительство Китая изначально не показало прозрачности в этом вопросе, а также не принимало участия в расследовании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Кроме того, недавно, по словам Бернса, в КНР намекнули о желании отказаться от сотрудничества на дальнейших этапах. Глава ЦРУ назвал этот факт прискорбным.

Он подытожил, что разведка приложит максимум усилий, чтобы установить происхождение вируса, а также допустил вероятность, что никогда не удастся найти ответ на этот вопрос.

— Это возможно, как и в ситуации со многими другими вещами, по которым мы, вероятно, никогда не сможем прийти к окончательному заключению, — заключил Бернс.

Накануне Китай счел формулировки ВОЗ о плане второй фазы исследований происхождения COVID-19 неуважительными по отношению к научному труду. Страна не планирует следовать заявленному организацией алгоритму действий.

До этого генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что организация хочет провести проверку лабораторий в районе возникновения COVID-19 в декабре 2019 года. Он выразил надежду, что Китай поддержит новый этап изучения происхождения коронавируса.

Организация направила странам письмо с детальным изложением предлагаемых дальнейших шагов в изучении происхождения заболевания, добавил Гебрейесус. В нем идет речь об изучении людей, дикой природы, пойманных диких животных, сельскохозяйственных животных и окружающей среды. Также в список вошли географические районы, где впервые обнаружили COVID-19, и рынки, где торгуют животными. В число шагов также включили проведение молекулярных исследований, аудита лабораторий и исследовательских институтов, которые действовали в районе выявления коронавируса в декабре 2019 года.

Гебрейесус допустил, что утечка коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории возможна. Свое мнение он выразил на саммите лидеров G7. Он указал на недостаточность информации со стороны КНР в вопросе происхождения вируса и подчеркнул, что «каждая гипотеза должна быть рассмотрена».

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