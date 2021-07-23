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Андрей Бочкарев: Новые системы дымоудаления появятся на станциях Каховской линии метро

Михаил Алимов

Город
Андрей Бочкарев: Новые системы дымоудаления появятся на станциях Каховской линии метро
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Современные системы дымоудаления установят на станциях «Каховская», «Варшавская» и «Каширская» бывшей Каховской линии метро, которая войдет в состав Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом в пятницу, 23 июля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— При реконструкции и строительстве станций метро мы на первое место ставим задачу по обеспечению безопасности для пассажиров. Полвека назад, когда строились станции «Каховская», «Варшавская» и «Каширская», требования пожарной безопасности на объектах метро были иными, — рассказал он.

Теперь станции не отвечают современным требованиям, поэтому на них смонтируют новые системы дымоудаления, которые соответствуют актуальным нормам безопасности.

Заммэра отметил, что Каховская линия стала первой, которую реконструируют в таком масштабном объеме.

Прежде чем устанавливать новые системы, необходимо выполнить еще ряд работ. В том числе устроить новые монолитные платформы станционных комплексов, а затем в подплатформенном пространстве смонтировать каналы дымоудаления и соединить их с вентиляторами дымоудаления, встроенными в колонны платформенных участков станций. Об этом сообщил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

На «Каховской» она уже полностью смонтирована. На «Варшавской» установлена новая монолитная платформа и устроены каналы дымоудаления. На «Каширской», как рассказал Кравцов, невозможно поменять монолитные конструкции. На этом месте проходит действующая Замоскворецкая линия, поэтому систему дымоудаления будут монтировать над станцией.

— Устройство каналов дымоудаления предусмотрено над путями станции «Каширская». Для этого будут выполнены работы по частичному вскрытию конструкций станции и построены дополнительные технические помещения в вестибюлях станционного комплекса, — отметил он.

Недавно Андрей Бочкарев заявил, что работы по облицовке станции «Варшавская», которая войдет в состав Большой кольцевой линии, близятся к завершению. Также активные работы ведутся на еще двух станциях Каховской линии.

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