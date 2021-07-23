Депутат Госдумы заявил, что глава WADA не должен оценивать форму российских олимпийцев

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Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька не должен был оценивать форму российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио. Об этом в пятницу, 23 июля, рассказал член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

До этого Витольда Баньку разочаровал тот факт, что спортсмены из России выступают на летних Олимпийских играх в Токио в форме с флагом страны. Он заявил, что в WADA считали, что у России «должен был быть нейтральный статус».

Свищев отметил, что до сегодняшнего выступления Банька также делал заявления о позитивном сдвиге в работе Российской национальной антидопинговой организации (РУСАДА).

— Мне кажется, что господину Баньке и его заместителю надо заниматься антидопинговыми делами, разрабатывать системы противодействия использованию запрещенных препаратов и прочими профильными вопросами. Но точно не комментировать, кто в какой форме выступает, — подчеркнул Свищев.

Он добавил, что российские спортсмены и цвет их формы не имеют никакого отношения к Баньке, пишет ТАСС.

Из-за допингового скандала российские спортсмены на Олимпиаде в Токио — 2020 выступают не под флагом своей страны. Российский гимн заменит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского.

О том, как эти изменения могут повлиять на выступления наших спортсменов, почему классическая композиция вместо гимна может «подавить» противников и в каком формате проводятся работы с психологами на Олимпиаде, — в материале «ВМ».

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и будет проходить с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде будут выступать 335 спортсменов. В качестве талисманов у нашей команды будут Шапко-кот и Мишка-неваляшка.