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Главу WADA разочаровала форма спортсменов из России в цветах российского флага

Полина Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Главу WADA разочаровала форма спортсменов из России в цветах российского флага
Фото: youtube.com

Президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньку разочаровал тот факт, что спортсмены из России выступают на летних Олимпийских играх в Токио в форме с флагом страны. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции.

— Мы следим за тем, чтобы Россия выполняла все условия CAS (Спортивного арбитражного суда — прим. «ВМ»). Но в то же время мы расстроены, что CAS сократил санкции до двух лет и разрешил выступать с цветами российского флага на форме. Мы считали, что должен был быть нейтральный статус, — цитирует президента ТАСС.

На Олимпиаду в Токио российские спортсмены приехали в качестве команды Олимпийского комитета России. В случае победы спортсмена из РФ на церемонии награждения будет звучать музыка Петра Чайковского вместо гимна. Россиянам также запрещено выступать на соревнованиях под своим флагом.

9 декабря 2019 года стало известно, что Россию на четыре года отстранили от участия в олимпиадах и чемпионатах мира. Поехать на Олимпийские и Паралимпийские игры запретили 145 российским спортсменам с подозрительными пробами. Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома WADA. WADA после получения соответствующего уведомления от РУСАДА обратилось в CAS.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре 2020 года вынес решение относительно спора между WADA и РУСАДА. Суд смягчил санкции WADА в отношении российских спортсменов, фактически сократив срок наказания в два раза по сравнению с первоначальным. Так, спортсмены из России не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом страны до 16 декабря 2022 года.

Эксперты в разговоре с «Вечерней Москвой» оценили замену российского гимна и флага на Олимпиаде в Токио — 2020.

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