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Император Японии объявил Олимпийские игры в Токио открытыми

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Олимпиада в Токио
Спорт
Император Японии объявил Олимпийские игры в Токио открытыми
Фото: dpa/picture-alliance

Император Японии Нарухито объявил XXXII летние Олимпийские игры в Токио открытыми. Церемония открытия летних Олимпийских игр стартовала в японской столице в пятницу, 23 июля.

Из-за пандемии коронавируса Олимпиада впервые пройдет без иностранных болельщиков. Японские зрители смогут присутствовать только на части соревнований с серьезными антиковидными ограничениями.

Российская команда вышла на площадку мероприятия под номером 77 — после представителей Сан-Марино. Знамя команды несли фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов.

Из-за допингового скандала российские спортсмены на Олимпиаде в Токио — 2020 выступают не под флагом своей страны. Российский гимн заменит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского.

О том, как эти изменения могут повлиять на выступления наших спортсменов, почему классическая композиция вместо гимна может «подавить» противников и в каком формате проводятся работы с психологами на Олимпиаде, — в материале «ВМ».

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и будет проходить с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде будут выступать 335 спортсменов. В качестве талисманов у нашей команды будут Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

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