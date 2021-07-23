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Лавров: Надо просто привыкнуть, что нас не любят

София Долганова

Политика
Лавров: Надо просто привыкнуть, что нас не любят
Фото: МИД РФ

Запад не любит Россию за то, что иллюзии после распада СССР в отношении нашей страны были развеяны. Об этом на вебинаре «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы» заявил в пятницу, 23 июля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

— Надо просто привыкнуть, что нас не любят. Не любят за то, что иллюзии, которые Запад испытывал в отношении нас после развала Советского Союза и после первых лет РФ в том понимании, в котором она сейчас существует, были развеяны, — отметил Лавров.

Россия, как добавил глава МИД РФ, показала, что у нее есть своя история, достоинство и ресурсы.

По мнению Лаврова, независимость и твердая позиция РФ противоречит ожиданиям западных стран, которые диктуют свои условия. Однако, несмотря на подобные действия Запада, двери РФ для сотрудничества по-прежнему открыты, сообщает ТАСС.

По мнению Лаврова, страны Запада планируют окружить Россию «санитарным кордоном» и извлечь выгоду из своего влияния на соседние с РФ страны.

Также Лавров заявлял, что Россия не находится в международной изоляции. По его словам, стратегически выверенный внешнеполитический курс, который утвердил президент, — конкурентное преимущество страны. Это позволяет повышать авторитет РФ в мире, а также демонстрирует, что Россия «держит свое слово», являясь надежным, предсказуемым и справедливым партнером.

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