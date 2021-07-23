Зеленский одобрил санкции против российской компании Wildberries

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции против российского интернет-ретейлера Wildberries и соучредителей этой компании. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте украинского лидера пятницу, 23 июля.

Решение об ограничительных мерах в отношении компании 16 июля принял Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Указом Зеленского утверждены два санкционных списка, куда внесли соучредителей Wildberries, россиян Владислава и Татьяну Бакальчук, а также представителей компании Андрея Ревяшко, Алексея Кузменко.

Кроме того, в первый санкционный лист вошли граждане Франции Жераль-Юбер Файяр и Кристель Неан. Они работают в организациях, связанных с Донецкой народной республикой.

Во второй перечень включили юридических лиц: компанию Wildberries, ее структуры в зарубежных странах, а также ряд других организаций. Ограничительные меры будут действовать три года.

В марте 2021 года 45-летняя основательница интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук возглавила рейтинг self-made-женщин России по версии журнала Forbes. Ее состояние превысило 10 миллиардов долларов.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.