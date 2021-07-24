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Осужденного в США за кибервзлом россиянина депортировали на родину

Татьяна Плотникова

Общество
Осужденного в США за кибервзлом россиянина депортировали на родину
Фото: Pexels / Ekaterina Bolovtsova

Гражданин РФ Егор Крючков, приговоренный в США к тюремному сроку по обвинению в попытке кибервзлома компании Tesla, депортирован в Россию. Об этом в пятницу, 23 июля, рассказали в иммиграционной службе Соединенных Штатов.

Как уточнили в ведомстве, россиянина выслали на родину 21 июля, сообщает РИА Новости.

Крючков признал себя виновным в попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании Tesla. В мае 2021 года он был приговорен к десяти месяцам тюрьмы. Однако американская судья отметила, что гражданин РФ уже фактически отбыл данный срок после ареста в августе 2020 года. В связи с этим было вынесено решение о депортации Крючкова. На него также наложили штраф в размере 14,8 тысячи долларов.

21 июля суд в штате Коннектикут приговорил гражданина РФ Петра Левашова к тюремному заключению, срок которого россиянин уже отбыл во время следствия и судебного разбирательства. Левашову предъявили обвинения в создании сети зараженных компьютеров, краже личных данных и финансовой информации, а также в кибервымогательстве.

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