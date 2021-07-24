Отставной генерал опроверг слухи о роспуске ГИБДД

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Сообщения о грядущем расформировании Госавтоинспекции не соответствуют действительности. Такое мнение высказал генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Михайлов.

Слухи о предстоящем роспуске ГИБДД начали курсировать после громкого задержания высокопоставленного сотрудника ведомства. Главу ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова задержали 20 июля по подозрению в организации преступного сообщества. Суд арестовал его на два месяца. В тот же день сотрудники ГУСБ МВД и ФСБ провели на территории края спецоперацию, в ходе которой были задержаны семеро подозреваемых. По предварительной информации, в число участников группы входили сотрудники ГИБДД и гражданские лица.

Комментируя эти события, Михайлов напомнил, что крупные разоблачения чиновников происходили и ранее, «это нормальная и естественная работа», поэтому слухи о расформировании Госавтоинспекции — конспирология, в которую отставной генерал не верит.

При этом Михайлов подчеркнул, что в России, как и во всем мире, необходима дорожная полиция, сообщает РИА Новости.

О последовательной борьбе с коррупцией в РФ рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что эффективность этой борьбы растет, в том числе и в рядах правоохранителей.