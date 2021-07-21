Начальника ГИБДД Ставрополья арестовали на два месяца

Фото: Telegram / Mash

Начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова арестовали на два месяца. Об этом вечером в среду, 21 июля, сообщили РИА Новости в суде.

— Сафонову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — заявили в суде.

Сафонова задержали 20 июля по подозрению в организации преступного сообщества. На фотографиях с его загородным домом видно, что многие комнаты «золотого дворца» украшены живописью. Также наблюдается изобилие позолоты на самых разных предметах — от кухонных столов и люстр до унитаза в ванной.

В тот же день сотрудники ГУСБ МВД и ФСБ провели на территории края спецоперацию, в ходе которой были задержаны семеро подозреваемых. По предварительной информации, в число участников группы входили сотрудники ГИБДД и гражданские лица.

Они получили в качестве взяток более 19 миллионов рублей от водителей и организаторов перевозок для проезда по территории края с нарушениями административного законодательства. В число задержанных вошли двое сотрудников органов внутренних дел. У фигурантов изъяли автомобили, деньги, документацию и другие предметы.

В Москве в рамках дела об организации преступного сообщества задержан заместитель главы Ставропольского УГИБДД Александр Ткаченко. 20 июля Колокольцев освободил от должности начальника МВД по Ставропольскому краю генерал-майора полиции Сергея Щеткина.