Начальник ГИБДД Ставрополья заявил, что не выбирал дизайн «золотого» особняка

Фото: Александр Хинштейн

Начальник управления ГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов подчеркнул, что не имеет к дизайну своего дома никакого отношения. Мужчину арестовали по делу о взятках на 19 миллионов рублей.

Сафонов отметил, что последние пять лет жил особняке, который принадлежит его гражданской жене. По его словам, он заселился в дом с уже готовым дизайном.

На фотографиях с его загородным домом видно, что многие комнаты «золотого дворца» украшены живописью. Также наблюдается изобилие позолоты на самых разных предметах — от кухонных столов и люстр до унитаза в ванной.

— Есть люди, которые занимаются бизнесом, экономикой, они могут строить этот дом, как вы считаете? Я в этот дом пришел, когда он был построен пять лет назад. Когда я пришел, все было выстроено. Ряд моментов, которые там есть, я бы там не делал, — пояснил Сафонов.

Он добавил, что сотрудничает со следствием и отвечает на все вопросы следователей, пишет РИА Новости.

Сафонова задержали 20 июля по подозрению в организации преступного сообщества. В среду, 21 июля, его арестовали на два месяца.

В тот же день сотрудники ГУСБ МВД и ФСБ провели на территории края спецоперацию, в ходе которой были задержаны семеро подозреваемых. По предварительной информации, в число участников группы входили сотрудники ГИБДД и гражданские лица.

Они получили в качестве взяток более 19 миллионов рублей от водителей и организаторов перевозок для проезда по территории края с нарушениями административного законодательства. В число задержанных вошли двое сотрудников органов внутренних дел. У фигурантов изъяли автомобили, деньги, документацию и другие предметы.

В Москве в рамках дела об организации преступного сообщества задержан заместитель главы Ставропольского УГИБДД Александр Ткаченко. 20 июля Колокольцев освободил от должности начальника МВД по Ставропольскому краю генерал-майора полиции Сергея Щеткина.