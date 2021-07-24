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Опубликовано фото избитого сына Стаса Пьехи после выписки из больницы

Иван Юминов

Общество
Опубликовано фото избитого сына Стаса Пьехи после выписки из больницы
Фото: instagram/wolfieha

Бывшая супруга певца Стаса Пьехи модель Наталия Горчакова на своей странице в соцсети Instagram опубликовала фотографию сына Пети после выписки из больницы.

— Когда сразу почувствовал, что ты дома, — подписала она снимок.

Мальчик выглядит счастливым и отдохнувшим — мало что напоминает об инциденте, который произошел всего несколько дней назад.

Опубликовано фото избитого сына Стаса Пьехи после выписки из больницыФото: Instagram / knyaginya

Скандальный инцидент произошел в поселке Рощино Вилладж, где отдыхали Горчакова с сыном и еще несколько членов семьи. Вскоре после их приезда в соседний особняк заселилась Ирина Безбородова, жена футбольного арбитра Владислава Безбородова с тремя детьми.

Петя познакомился и начал общаться со средним ребенком, но Безбородова стала препятствовать их дружбе. Он обиделся на это и в отместку схватил карандаш и воткнул его в надувной бассейн. По словам очевидца, когда Безбородова это обнаружила, то нагрянула к соседям без приглашения, схватила маленького Петю за руку и со всей силы швырнула на землю.

Горчакова, узнав о случившемся, вызвала полицию. Позже мальчика доставили в больницу, а в отношении Безбородовой СК возбудил уголовное дело.

Пьеха выразил пожелание, чтобы Безбородова понесла «максимально возможное наказание, адекватное ее действиям в отношении ребенка и пожилой женщины, которых избила».

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